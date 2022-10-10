ФАС заявила об ажиотажном спросе на экипировку в Иркутской области

С четверга по пятницу прошлой недели сотрудники службы совместно с прокуратурой проводили рейды в Иркутской области по магазинам экипировки.

«Магазинам, практически всем, которые занимаются в настоящее время реализацией обмундирования, военной амуниции, товаров, которые востребованы в ходе проводимой мобилизации выданы предостережения о недопустимости повышения цен на этот ассортимент», – сказал руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Кулиш.

Как прокомментировал губернатор Игорь Кобзев, скупать в таком количестве амуницию для мобилизованных нет необходимости. «Мы всё покупаем сами и выдадим нашим ребятам», – заключил глава региона.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Студентов и срочников привлекать не планируется.