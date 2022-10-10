Акции «Газпрома» рухнули на 20%

До 152,77 рублей за акцию, следует из данных торгов.

На торгах в понедельник акции одной из крупнейших российских компаний – «Газпрома» упали на 22% – до 152,77 руб. за акцию.

Ранее дивидендные бумаги «Татнефти» и «Газпрома» удерживали рынок от падения.

«Рост бумаг «Татнефти» и «Газпрома» связан с предстоящей дивидендной отсечкой 7 октября. «Газпром» выплатит 51,03 рубля на акцию, а «Татнефть» выплатит акционерам по 32,71 рублей на обыкновенную, или привилегированную акцию», – писали в конце прошлой недели эксперты «Открытия».