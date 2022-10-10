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Иркутская область заняла 51 место в России по материальному благополучию населения

Согласно рейтингу РИА Новости, соседние региона – Новосибирская область, Красноярский край и Бурятия заняли 31, 35 и 76 место.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область стали лидерами в рейтинге регионов РФ по материальному благополучию по итогам 2021 года, в конце списка оказались Ингушетия, Тува и Карачаево-Черкесия.

По мнению экспертов, положение лидеров рейтинга обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже высокий уровень цен в данных регионах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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