Белоруссия и Россия договорились о развертывании совместной группировки войск

Решение приняли в связи с обострением на западных границах Союзного государства, передает ТАСС со ссылкой на БелТА слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам, – сказал Лукашенко, его слова приводит в понедельник агентство БелТА. – Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства».