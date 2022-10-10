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Белоруссия и Россия договорились о развертывании совместной группировки войск

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Решение приняли в связи с обострением на западных границах Союзного государства, передает ТАСС со ссылкой на БелТА слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам, – сказал Лукашенко, его слова приводит в понедельник агентство БелТА. – Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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