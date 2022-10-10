Команда ИНК примет участие в международном инженерном чемпионате CASE-IN

Команда молодых специалистов Иркутской нефтяной компании примет участие в X международном инженерном чемпионате CASE-IN, рассказали SIA.RU в компании.

Мероприятие пройдет 14 октября в рамках Молодежного дня Российской энергетической недели (РЭН). Участники конкурса – молодые специалисты до 35 лет компаний, вузов и научных объединений топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов (ТЭК, МСК), атомной промышленности и смежных отраслей. Иркутскую нефтяную компанию представят капитан команды Сергей Мельников, Иван Калапов, Игорь Берсенев, Александр Малеев.

Темой кейса в 2022 году стало импортозамещение и кооперация для обеспечения устойчивого функционирования и развития объектов ТЭК и МСК. Командам предстоит разработать и предложить для реализации мероприятия в области импортозамещения силового оборудования, систем АСУ ТП и программного обеспечения, внедрение которых устранит риск внезапного вывода из эксплуатации объектов ТЭК и МСК и позволит обеспечить устойчивую работу и развитие в долгосрочной перспективе.

По итогам защиты подготовленных решений кейса в формате награждаются команды, занявшие первые 3 места. Команда, набравшая максимальное количество баллов, становится победителем Кубка РЭН Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 2022. Победители получат ценные призы и подарки.