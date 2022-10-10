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Минсоцразвития Иркутской области рассказало, когда мобилизованные получат по 100 тыс. руб.

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11 октября 2022
Выплаты мобилизованным из Иркутской области поступят на этой неделе
10 октября 2022

Заместитель министра соцразвития, опеки и попечительства Приангарья Алексей Макаров и заместитель военного комиссара Александр Лускань 10 октября рассказали, когда мобилизованные из Иркутской области получат выплаты по 100 тысяч рублей.

По их информации, если мобилизованные уже включены в состав части и приступили к обучению, их семьи получат выплаты в течение этой недели. Первые перечисления начнутся уже сегодня. В список на перечисление пока не внесены те мобилизованные, которые находятся на дополнительном врачебном обследовании. По каждому из них решение будет принято в соответствии с медицинским заключением.

Кроме того, в воинской части в настоящее время формируют списки на выплаты денежного довольствия. Все мобилизованные, включенные в состав части, будут получать его ежемесячно, поскольку по указу президента приравнены к военнослужащим по контракту.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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