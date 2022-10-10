Массовый сбой в работе оператора МТС зафиксировали в Иркутской области

Жители Иркутской области 10 октября пожаловались на сбой в работе оператора МТС – об этом они сообщили на официальной странице оператора в соцсети «ВКонтакте».

На территории Иркутской области наблюдались перебои и с мобильной связью, и с Интернетом – с такой проблемой обратились люди из разных городов Приангарья. Аналогичная ситуация наблюдается также в городе Улан-Удэ Республики Бурятия.

Представители компании МТС сообщили, что работают над устранением сбоя и рекомендуют абонентом индивидуально обращаться на горячую линию или в чат-бот в соцсетях для решения проблемы.