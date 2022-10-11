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«Транжирить деньги на гуляния и салюты неуместно»: Расходы на празднование Нового года в Прианарье предложили сократить из-за СВО

Вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Лариса Егорова предложила сократить расходы на празднование Нового года в регионе и направить сэкономленные средства на поддержку военнослужащих и их семей – об этом она написала 10 октября в своем Telegram-канале.

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«Я не говорю о том, что нужно лишать детей новогодних праздников. В этом вопросе, как и в других, нужно найти золотую середину. Например, отказаться от приглашения дорогостоящих поп-звезд, или урезать им гонорары. Вместо украшения нескольких центральных улиц – закупить тепловизоры для добровольцев. Транжирить деньги на гуляния и салюты на фоне того, как тысячи отзывчивых граждан жертвуют последним ради нужд фронта, неуместно», – заявила Егорова.

По ее мнению, необходимо скорректировать бюджеты Иркутска и Иркутской области на 2022 год с целью оптимизации расходов на проведение массовых праздничных мероприятий. Вице-спикер выразила надежду, что большинство жителей Приангарья отнесутся к ее предложению с пониманием.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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