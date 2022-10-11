Бизнесменам в Иркутской области запретили повышать цены на товары для мобилизованных

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Кулиш во время прямого эфира 10 октября заявил, что предпринимателям региона запретили повышать цены на товары, востребованные у мобилизованных, – бизнесу выдано соответствующее предостережение.

«Буквально в четверг – пятницу прошлой недели наши специалисты проводили совместно с сотрудниками прокуратуры Иркутской области рейды прямо по магазинам, которые осуществляют реализацию экипировки. И магазинам практически всем, которые в настоящее время занимаются реализацией обмундирования, военной амуниции, товаров, которые востребованы в ходе проводимой мобилизации, выдано предостережение о недопустимости повышения цен на этот ассортимент», – заявил Кулиш.

О фактах серьезного повышения цен на спецтовары для мобилизованных просят сообщить на горячую линию ФАС по телефону (3952) 24-32-31 (добавочный 102). Также ведомство намерено самостоятельно контролировать деятельность указанных выше организаций, устраивая проверки.

Уже зафиксировано повышение стоимости обуви, верхней одежды. «В том числе сообщают жители области об увеличении кратно стоимости на бронешлемы и бронежилеты. Все эти вопросы становятся предметом нашего исследования», – отметил Кулиш и пояснил, что рост цен обусловлен действиями недобросовестных продавцов, Интернет-магазинов. Также предприниматели пытаются по завышенной цене продать товар через сервис бесплатных объявлений «Авито».

В ФАС напомнили, что необходимую экипировку мобилизованным из Приангарья в настоящее время приобретают за счет области и выдают бесплатно – соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Кобзев.