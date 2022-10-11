Спрос на персонал продолжает расти в Иркутской области

Служба исследований hh.ru подвела итоги сентября на рынке труда Иркутской области: за месяц количество вакансий в регионе увеличилось на 2,9% по сравнению с августом.

Спрос на персонал в Иркутской области прирастал на протяжении всех летних месяцев, в сентябре этот тренд сохранился.

По сравнению с августом, в сентябре наиболее заметно выросло количество вакансий в сферах «Безопасность» (предложений о работе здесь стало на 29,2% больше, чем в августе), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+18,1%), «Спортивные клубы, салоны красоты» (+15,8%) и «Медицина, фармацевтика» (+14,1%).

Падение спроса на персонал в регионе произошло в двенадцати профессиональных сферах, из них заметнее всего в таких направлениях как «Страхование» (здесь в сентябре было открыто на 18,6% меньше вакансий), «Закупки» (-11%), «Госслужба, НКО» (-9,6%), «Юристы» (-9%).

Добавим, что наиболее востребованными специалистами сентября в Иркутской области стали представители профессиональных сфер «Продажи» (30% от всех вакансий в регионе), «Строительство, недвижимость» (24%), «Рабочий персонал» (22%), «Транспорт, логистика» (19%) и «Производство» (11%).

Меньше всего работодатели региона заинтересованы в найме специалистов из сфер «Государственная служба, НКО» (это лишь 0,2% от всех вакансий), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (0,5%), «Консультирование» и «Юристы» (по 0,7%), «Закупки» (1,2%), «Управление персоналом, тренинги» (1,5%) и «Автомобильный бизнес» (1,6%).

Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru, комментирует текущую ситуацию на рынке труда и дает свои прогнозы на будущее:

«Рынок труда реагирует изменения не одномоментно, вероятнее всего, влияние частичной мобилизации наиболее ярко проявится в октябре. Сегодня происходит масштабная перестройка работы HR-отделов: все организации независимо от форм собственности обязаны проводить определённые мероприятия в рамках мобилизационной подготовки, в том числе вести воинский учёт граждан по месту их работы или учёбы. Некоторые компании, в связи с этим, даже открывают дополнительные вакансии для специалистов по мобилизационной работе. Но в целом сейчас подбор новых людей - далеко не первоочередная задача. Чего ждать от рынка труда в наступившем месяце? Во-первых, возможно увеличение числа вакансий, предлагающих временную занятость и оформление по срочному трудовому договору – работодателям будут необходимы люди на замену призванным на военную службу по мобилизации. Во-вторых, может усилиться дефицит кадров в тех профессиональных сферах, где в большей степени занято трудоспособное мужское население – это производство, транспорт, строительство. В-третьих, на фоне усиления нехватки кадров работодатели могут стать более лояльными к соискателям без опыта работы, а также к людям старшей возрастной категории. Помимо прочего, нельзя не учитывать и общее эмоциональное состояние людей, которое неминуемо влияет на продуктивность. Работодателям сегодня следует внимательно относиться к своим сотрудникам: на непроработанный постковидный синдром и тревогу по поводу экономической нестабильности накладываются новые потрясения, а в некоторых случаях – и дополнительная нагрузка. Чтобы компании могли оперативно оценивать уровень стресса сотрудников и поддерживать их, мы открыли доступ к платформе обратной связи kakdela на ближайшие 5 месяцев. Доступ без оплаты будет действовать до 1 марта 2023 года».