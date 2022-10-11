Новости

На «черный день» стоит отложить сумму для оплаты расходов за 3-6 месяцев – Аналитик

Сейчас модель формирования таких запасов немного изменилась, рассказала агентству «Прайм» главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

«Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за 3-6 месяцев. Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, наличные, накопительные счета или вклады с возможностью снятия», – отметила она.

Инструменты таких накоплений должны обеспечить сохранность резервной суммы и быстрый доступ к этим средствам в случае необходимости.

Читайте также:

Данные о госзакупках становятся всё таинственнее
11 октября 2022
Мировая инфляция должна исчерпать себя к концу года – Focus Economics
10 октября 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис2022, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (540)


Реклама на сайте

Конференция "Дизайн.Производство.Ритейл"
Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль
«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город
Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании