На «черный день» стоит отложить сумму для оплаты расходов за 3-6 месяцев – Аналитик

Сейчас модель формирования таких запасов немного изменилась, рассказала агентству «Прайм» главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

«Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за 3-6 месяцев. Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, наличные, накопительные счета или вклады с возможностью снятия», – отметила она.

Инструменты таких накоплений должны обеспечить сохранность резервной суммы и быстрый доступ к этим средствам в случае необходимости.