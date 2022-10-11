«Доллар по 50 мы не увидим» – Экономист

Доллар пока не будет дороже 58-60 рублей, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

В октябре рубль взял курс на ослабление к ключевым валютам – юань и евро обновили максимумы с конца сентября, доллар пытается закрепиться выше 62 рублей, максимума с начала июля.

По мере приближения к налоговому периоду, предложение валюты со стороны экспортеров увеличится. Это может привести к фазе некоторого укрепления рубля.

«Но мы пока исходим из того, что доллар на пике налоговых выплат может попытаться откатиться в зону 58-60 рублей, вряд ли ниже», – добавил он.