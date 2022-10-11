Продолжат ли российский рынок акций и рубль падение?

Волатильность сохранится повышенной, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Нервозности площадке добавит геополитическая эскалация и ситуация на нефтяном рынке. Причиной падения индексов на 9-10% 10 октября стала дивидендная отсечка по акциям «Газпрома» и «Татнефти». Рубль, который ослаб до 63 за доллар в основном за счет обострения геополитической обстановки, будет чувствовать себя немного лучше. Эксперты предрекают нацвалюте диапазон 55-65 к доллару и евро в ближайшие недели.

К 18:30 мск первый индикатор теряет 1,57% (до 1913 пунктов), второй – 54,39% (до 960). В ходе торгов понедельника рубль в моменте ослаб к доллару до 63 впервые с июля этого года. Но после вернулся к 62,3 за доллар. К вечеру нацвалюта торгуется по 61,25 за «американца», по 59,98 – за «европейца».

Причиной просадки индексов, а также ослабления нацвалюты стали ухудшение внешней конъюнктуры и эскалация напряженности после теракта в Крыму, считают эксперты. Но наиболее ощутимое влияние, по их мнению, на рынок акций всё же оказало падение бумаг крупных компаний в лице «Газпрома» и «Татнефти».

Помимо общей геополитической ситуации, которая повышает степень неопределенности среди инвесторов, важнейшую роль в снижении понедельника сыграл еще один фактор, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин: дивидендные гэпы (существенный разрыв между ценой бумаги в период закрытия и открытия торгов) в акциях «Газпрома» и «Татнефти».