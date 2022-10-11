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Работу центра занятости в селе Казачинское Иркутской области приостановили из-за пожара

В связи с пожаром, произошедшим 10 октября 2022 года, временно приостановлена деятельность центра занятости Казачинско-Ленского района, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

Для восстановления работы на место выехал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков. По возникающим вопросам можно обратиться по телефону горячей линии министерства труда и занятости региона 8 950 129-20-59.

«О возобновлении деятельности Центра занятости будет сообщено дополнительно», – заключили в пресс-службе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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