Водитель погиб в ДТП на дороге «Тайшет-Чуна-Братск»

Согласно данным ГУ МВД по Иркутской области, недалеко от поселка Квиток Тайшетского района, 50-летний мужчина на «Ладе» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Как выяснили правоохранители, он не был пристегнут из-за чего вылетел из салона легковушки в момент опрокидывания. От полученных в результате инцидента травм водитель скончался до приезда бригады медиков.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.