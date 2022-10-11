ИНК совместно с ИРНИТУ запускает новую образовательную программу «Вуз-завод»

Иркутская нефтяная компания совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом запускает новую образовательную программу «Вуз-завод» для студентов 3-4 курсов, рассказали SIA.RU в компании.

На ознакомительной встрече присутствовали более 350 студентов. Управляющий директор по производству – главный инженер, член Правления ИНК Руслан Салихов и директор департамента управления кадровым потенциалом Виктория Илюхина рассказали о компании и реализации крупнейшего инвестиционного проекта ИНК – газохимического кластера.

– Наша компания активно диверсифицирует свой бизнес, помимо классического upstream, мы развиваем газохимический кластер, включающий газофракционирование и производство полиэтилена, направление неорганической химии. В связи с запуском новых производственных объектов в ИНК, мы ежегодно испытываем потребность более чем в тысяче сотрудников. При этом в компании, кроме нефтегазодобычи, переработки и компримирования газа, действует собственный буровой сервис, текущий и капитальный ремонт скважин, транспортное управление и дорожное строительство. Спектр профессий большой, и мы готовы рассматривать различных специалистов, главное – это ваши знания, мотивация, потенциал и желание развиваться, – отметил Руслан Салихов.

В настоящее время в ИРНИТУ уже действует проект по целевой корпоративной подготовке студентов для блока главного инженера и Иркутского завода полимеров. В этом году выпускниками стали 20 студентов 4 курса. В новом проекте «Вуз-завод» смогут принять участие студенты 3-4 курсов, которые будут трудоустроены в компанию во время обучения.

Уникальность проекта в том, что студенты в течение учебного года будут получать практические навыки на производственных объектах компании. В программу будут включены образовательные дисциплины и корпоративные модули ИНК. По итогам первой учебной, стажировочной вахты, со студентами заключат договоры на целевую подготовку. Подать заявку на участие можно до 14 октября.

Встречи со студентами по выбранным направлениям и набор групп проведут до 31 октября. Первый заезд на объекты компании планируется в декабре 2022 г., после прохождения адаптационного курса.

При успешном выполнении работ, у студентов будет возможность получить уникальный опыт и после окончания вуза выйти на производство высококвалифицированными специалистами. Также с некоторыми будет индивидуально обсуждаться обучение в магистратуре за счет компании.

– Это хорошая возможность получить практические навыки на производстве. Дисциплины, несвязанные напрямую с профессиональной деятельностью, а также обучение по дополнительным программам университета можно будет пройти самостоятельно с помощью электронной среды. Для каждой группы предоставят индивидуальный план обучения и сдачи сессии. Также участники программы смогут закрыть производственную практику, – сообщил проректор ИРНИТУ по учебной работе Владимир Смирнов.

С 2018 года компания готовит кадровый резерв в рамках проекта «школа-вуз-компания». В Усть-Куте и Киренске открыты ИНК-Классы для выпускников по изучению востребованных для отрасли профильных предметов, для 7-11 классов запущен образовательный бесплатный проект «Академия ИНК». С ИРНИТУ реализуется программа по целевой подготовке для блока главного инженера и Иркутского завода полимеров. Теоретическое и практическое обучение осуществляется за счет компании, студентам также доступна оплачиваемая практика на промысле.