 Большая Байкальская тропа становится всё более обустроенной

В начала маршрута по Большой Байкальской тропе на средства российского холдинга En+ Group построили зону отдыха для туристов, лежаки, качели, а также крытую площадку для раздельного сбора мусора.

Фото предоставлено компанией

Здесь же установлена стилизованная стела, символизирующая начало пешего маршрута из посёлка Листвянка в посёлок Большие Коты. Она изготовлена из светоотражающего материала и стала шестой по счету на территории Национального парка «Заповедное Прибайкалье». Конструкции стел устойчивы к перепадам температур, солнечному излучению и ветровым нагрузкам.

Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» поблагодарили компанию и выразили надежду, что проведённые работы долгое время будут радовать посетителей.

– Все новые объекты специально разнесены по территории входа на маршрут для того, чтобы различные группы туристов не мешали друг другу. Надеемся, что работы по благоустройству будут оценены гостями нацпарка лучшим образом, и все новинки будут ещё долго радовать посетителей, – говорит методист отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Виктория Якимюк.

Благоустройство данного участка байкальской природной территории обусловлено его растущей популярностью и необходимостью создания условий для регулирования антропогенной нагрузки на местность, предупреждения возникновения стихийных туристических стоянок.

Фото предоставлено компанией

En+ Group уже 11 лет сотрудничает с ассоциацией «Большая Байкальская Тропа», помогая строить новые и реконструировать существующие маршруты, совершенствовать инфраструктуру нацпарка. Также при содействии энергохолдинга построен новый участок тропы на мысе Роговик, по пути к бухте Песчаной, установлена новая пикниковая зона в районе урочища Подкамень.

Сотрудничество с Национальным парком ведётся в рамках комплексной программы по защите Байкала и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий «Мир со знаком плюс». Сохранение озера Байкал и водных экосистем регионов – один из стратегических приоритетов En+ Group в области устойчивого развития, определенных основателем компании Олегом Дерипаской.