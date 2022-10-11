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Ставки по потребительским кредитам выросли на фоне частичной мобилизации

Некоторые банки подняли ставки выше 20% годовых, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Финуслуг».

Российские банки на фоне частичной мобилизации начали повышать ставки на потребительские кредиты, следует из данных «Финуслуг». Ранее рост уже затронул ипотеку. Аналитики расходятся в оценках, как долго продлится этот тренд

На неделе с 29 сентября по 6 октября крупные российские банки перешли к повышению ставок по кредитам для населения, следует из данных финансовой платформы «Финуслуги» Московской биржи. Так, средняя ставка по потребительским ссудам за отчетный период подскочила на 1,3 процентного пункта, до 19,3% годовых. Средняя стоимость необеспеченных кредитов на любые цели поднялась на 1,7 п.п., приблизившись к 20,5% годовых. В сегменте залоговых кредитов, куда попадают потребительские ссуды под залог автомобиля или недвижимости, ставки за неделю увеличились не так сильно — на 0,5 п.п., до 16,72%.

Индекс кредитов «Финуслуг» рассчитывается на основе данных о полной стоимости кредитов (ПСК) для населения в 20 крупнейших банках по размеру розничного кредитного портфеля. Аналитики учитывают процентные ставки, представленные на официальных сайтах и в тарифных планах финансовых организаций. Учитывается ПСК на разные суммы и сроки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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