Еврокомиссия оценила стоимость новых санкций против России

ЕС потеряет 40% от прошлого года, сообщает РБК.

После принятия восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех экспортно-импортных ограничений со стороны ЕС приблизилась к €123 млрд. Это более 40% всего прошлогоднего оборота товаров и услуг между Россией и Евросоюзом.

После введения в действие восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех торговых ограничений со стороны Евросоюза оценивается примерно в €123 млрд, следует из материалов Еврокомиссии, с которыми ознакомился РБК. Под этой суммой ЕК понимает объемы двусторонней торговли России и стран ЕС (импорта и экспорта), существовавшие в 2021 году, но теперь невозможные из-за формальных санкций. Представитель Еврокомиссии отказался от комментариев.

В новый пакет, в частности, вошли торговые санкции — дополнительные ограничения на импорт российских товаров в ЕС (в частности, пластмасс, косметики) и экспорт европейских товаров в Россию (в том числе электронных микросхем), запрет на оказание российским клиентам архитектурных и инженерных услуг, а также услуг в области ИТ-консалтинга и юридических услуг.