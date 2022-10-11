Экс-министр здравоохранения Приангарья подозревается в нарушениях при проведении аукционов

Иркутское УФАС возбудило два административных дела в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова и выдало ему предупреждения. Глава регионального Минздрава утвердил документы с нарушениями о проведении электронных аукционов на поставку медицинских изделий для проведения исследований сердца и сосудов.



как сообщается на сайте УФАС, расследование дела началось ещё год назад, после того, как в управление поступили жалобы одной из компаний на положения документов при проведении электронных аукционов на поставку медицинских изделий.

В ходе рассмотрения указанных жалоб управление установило, что заказчик в техническом задании обозначил дополнительные характеристики товара, которые не предусмотрены в позиции КТРУ (каталог товаров, работ или услуг). А это является нарушением Закона о контрактной системе.