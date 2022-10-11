Более половины жителей Сибири, Забайкалья и Бурятии ожидают роста цен на жилье в ближайшие полгода

58% сибиряков, забайкальцев и жителей республики Бурятия полагают, что в ближайшие полгода цены на недвижимость будут расти. 26% по-прежнему считают рынок недвижимости привлекательным для инвестиций. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

По мнению жителей сибирских регионов, наибольший рост стоимости квадратных метров произойдет в сегменте новостроек – так считают 58% опрошенных.

23% опрошенных считают, что цены на недвижимость в новостройках в ближайшие полгода вырастет на 15% и более. Еще 35% ожидают роста цен на 5-15%. При этом 13% респондентов ожидают удешевления жилья в новостройках на 5-15%. По мнению 3%, цены снизятся еще сильнее – на 15% и более. 17% полагают, что цены на жилье в новостройках в ближайшие полгода не изменятся. 9% затруднились дать свой прогноз.

Почти половина респондентов (47%) ожидают роста цен на относительно новое вторичное жилье не старше 5 лет. Из них 10% (вдвое ниже общероссийского показателя) ожидают, что цены вырастут на 15% и более, а еще 37% - менее значительный рост цен, на 5-15%. 15% опрошенных полагают, что цены на такое жилье в ближайшие полгода начнут снижаться. По мнению 26%, цены не изменятся, а 10% затруднились с ответом.

44% жителей СФО, Забайкалья и Бурятии ожидают роста цен и на вторичное жилье старше 5 лет: по мнению 8%, он составит 15% и более, 36% полагают, что рост составит от 5 до 15%. Почти четверть опрошенных (24%) ждут снижения цен на такое жилье. По мнению 20%, цены не изменятся. 12% затрудняются ответить.

Среди факторов, которые способны оказать негативное влияние на рынок недвижимости в ближайшие полгода (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли риск безработицы и снижения доходов (49%), риск того, что банк не одобрит ипотечный кредит (44%), риски затягивания сроков строительства нового жилья (39%) и риск того, что покупатель/продавец может быть мобилизован (тоже 39%). Риска возможного роста ставок по ипотеке опасается 30% опрошенных. Еще 29% опасаются откладывания сделки до прояснения макроэкономической ситуации. 21% тревожат возможные риски снижения качества строительства

Среди факторов, способных оказать положительное влияние на рынок недвижимости в ближайшие полгода (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), лидируют продление программ госипотеки на выгодных условиях (53%), возможность объявления о завершении частичной мобилизации (43%), дополнительные гарантии государства строителям (35%) и кредитные каникулы для мобилизованных (30%). 23 считают возможным положительным фактором отсутствие других альтернатив для вложения свободных средств.

26% сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии считают рынок недвижимости привлекательным для инвестиций: из них 1% - точно да, 25% - скорее да.

33% сочли рынок недвижимости непривлекательным для инвестиций в нынешних условиях: из них 23% - скорее нет, 10% - точно нет.

При этом 42% затруднились ответить на этот вопрос.

* Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.