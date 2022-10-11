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Кадастровую переоценку земельных участков провели в Иркутской области

Оценке подлежали земельные участки, которые учтены в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года, сообщает министерство имущественных отношений Иркутской области.

После утверждения результаты оценки будут применяться для расчета земельного налога, арендных платежей и иных операций с недвижимостью.

После утверждения результатов государственной кадастровой оценки заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, заявления об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной можно будет направить в адрес ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости» в порядке статьи 21 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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