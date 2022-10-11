Скидку в размере 50% на покупку российского ПО предоставляет предпринимателям Минцифры РФ 

Представители малого и среднего бизнеса приобрели более 500 тысяч лицензий на российское облачное программное обеспечение по программе Минцифры России на сумму более 1,4 млрд рублей. Эта мера поддержки позволяет покупать российское ПО со скидкой 50%, государство компенсирует половину стоимости лицензии его производителям.

Самыми популярными оказались продукты для сфер торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса. А самыми активными предпринимателями, которые воспользовались программой. стали жители Астраханской, Курганской, Оренбургской областей, республик Марий Эл, Тыва и Хакасия.

По информации замглавы Минцифры России Максима Паршина, всего со скидкой 50% доступен 131 программный продукт от 51 правообладателя.

Чтобы купить ПО в два раза дешевле, от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности, нужно только находиться в реестре МСП. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя и получает скидку.

– Программа позволила подтолкнуть многих предпринимателей воспользоваться современными облачными бизнес-решениями 1С не только для обязательного учета и сдачи отчетности, но и для повышения эффективности их внутренних бизнес-процессов, что очень важно в конкурентных условиях. Высокая активность в небогатых регионах подтвердила, что скидка 50% для этих предпринимателей тоже существенна», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

– Нам как разработчику ПО программа позволила увеличить средний чек на 27%, что, конечно же, значительная цифра. И для малого бизнеса, который не имеет сверхприбылей, помощь государства в цифровизации очень важна, – рассказал Аскар Рахимбердиев, генеральный директор «МойСклад».

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Оператор меры поддержки – Российский фонд развития информационных технологий.