Фестиваль «Ледяные симфонии озера Байкал» прошел в Париже

Выставка работ ледяных скульпторов прошла с 17 сентября по 9 октября в Париже на набережной Бранли. Об этом рассказали организаторы.

Организовал выставку один из создателей фестиваля Olkhon Ice Fest – Филипп Дютей. Вместе с руководителем туристической компании «Ольхон Скай» Семёном Майором более трех лет назад они решили провести яркое запоминающееся мероприятие на Байкале.

Выставку приурочили к Дням культурного наследия во Франции.

Olkhon Ice Fest – это масштабный Фестиваль, который проходит в самом сердце Байкала, на острове Ольхон. Ольхон – единственный обитаемый остров на Байкале. Ежегодно он привлекает сотни тысяч туристов уникальной природой и невероятной энергетикой.