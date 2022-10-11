Стоимость «мобилизационного набора» оценили в 7000 рублей

В него входят инструменты, аптечка, зубные принадлежности, автономные грелки и другие предметы первой необходимости, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Чек Индекс».

«Средний размер покупки по набору предметов из «мобилизационного набора» составляет 7009 руб., что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее», – выяснили аналитики, сравнив траты россиян на соответствующие товары за выходные 24-25 сентября и 8-9 октября.

По данным специалистов, в составе набора сильнее всего средний чек одной покупки увеличился по походным сидушкам (на 24%, до 476 рублей).