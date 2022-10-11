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Бывшего начальника иркутской ИК-15 будут судить за превышение должностных полномочий

Согласно данным СУ СК России по Иркутской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ИК-15. Фигурант дела обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, начальник ФКУ ИК-15 получил от подчиненного 1 млн рублей. С помощью нее сотрудник хотел избежать увольнения за грубое нарушение трудовой дисциплины. Кроме того, фигурант уголовного дела привлек к работе осужденных.

Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника ФКУ ИК-15, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Следователями СК установлено, что в январе 2017 года подсудимый, превышая свои должностные полномочия, за счет средств федерального бюджета, выделенных ИК-15, оплатил проведение лесопатологического обследования не принадлежащего учреждению лесного участка на общую сумму более 700 000 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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