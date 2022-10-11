Константин Зайцев проверил реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Хомутово

Первый заместитель губернатора Иркутской области - председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев проинспектировал ход строительства Дома культуры и аллеи «Патриот». В Хомутово их создают по государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Фото с сайта правительства Иркутской области

Обязательством муниципальных образований – участников программы – является не только своевременное и качественное возведение новых объектов, но и создание новых рабочих мест.



– У нас есть обязательство перед федерацией – в этом году в Хомутово нужно создать тысячу рабочих мест. Мы следим за выполнением этого показателя, взаимодействуем с местной администрацией. На данный момент показатель не выполнен, но мы видим, что Хомутово активно развивается и рабочие места будут найдены или созданы на предприятиях, которые здесь работают. До конца года показатель будет выполнен, – отметил Константин Зайцев.



По программе «Комплексное развитие сельских территорий» на строительство Дома культуры направлено 413 млн. рублей, из них 369 млн рублей из федерального бюджета, 15,3 млн рублей из областного бюджета. Здание двухэтажное, площадью 2,8 тысячи квадратных метров, рассчитано на 500 посещений в смену. В нём предусмотрен зрительный зал на 360 мест, библиотека с читальным залом, кабинеты для кружковой деятельности, классы для преподавания. Строительство начали весной этого года. Сейчас возведен цокольный этаж и перекрытие первого этажа. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в конце следующего года.



– В Хомутово есть Дом культуры, но он находится в аварийном состоянии. Вместимость зрительного зала около 150 человек. Это не удовлетворяет требованиям жителей села, где сейчас проживают более 23 тысяч человек. В действующем здании в дальнейшем планируется провести капитальный ремонт и открыть другое социально важное учреждение, – сказал исполняющий обязанности главы администрации Хомутовского муниципального образования Алексей Иваненко.



По программе «Благоустройство сельских территорий» в Хомутово создают «Аллею Патриот». Это зона отдыха патриотической направленности с малыми архитектурными формами, озеленением и освещением. Общая стоимость объекта составляет 5,9 млн рублей, в том числе субсидия из областного бюджета в размере 4,1 млн рублей. Завершить работы и открыть аллею планируется в середине октября. На её территории предусмотрено место для установки макетов военной техники. Алексей Иваненко обратился к Константину Зайцеву с просьбой помочь в её получении.