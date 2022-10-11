Россияне установили новый рекорд по спросу на жилье в Таиланде

Эксперты портала о рынке недвижимости Таиланда Thailand-Real.Estate проанализировали динамику российского спроса на покупку недвижимости в этой стране. В сентябре зафиксирован рекордный рост числа запросов.

Российский спрос на покупку недвижимости в Королевстве Таиланд по итогам сентября 2022 года вырос на 132,3% относительно августа нынешнего года. Это рекордный рост числа обращений, начиная с 2018 года.

Также резкий рост числа обращений по итогам сентября 2022 года был отмечен по сравнению с сентябрём 2021 года. Так, количество запросов в девятом месяце нынешнего года оказалось на 279,86% выше, чем в прошлом сентябре и на 258,62% выше, чем сентябре 2020 года.

В целом, по итогам девяти месяцев 2022 года, с января по сентябрь, российский спрос на покупку недвижимости в Таиланде вырос на 89,9% относительно результата за аналогичный период прошлого года.

По данным экспертов портала Thailand-Real.Estate, наиболее доступные вторичные объекты в этой стране продаются, начиная от отметки в 1,3 – 1,5 млн рублей по актуальному на октябрь курсу валют.