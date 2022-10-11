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Более 200 тысяч пользователей ВТБ Онлайн установили самоограничения с начала октября

С начала октября более 200 тысяч клиентов установили ограничения на операции в ВТБ Онлайн, в сентябре – более 850 тыс. пользователей. Ежемесячно такие методы защиты в онлайн-банке выбирают около миллиона человек, рассказали SIA.RU в банке. 

На сегодняшний день ВТБ предлагает установить лимиты на операции в онлайн-банке, а также возможность скрыть баланс и остатки по счетам на главном экране приложения. Клиенты могут самостоятельно ограничивать вывод кредитных средств со своих счетов, даже если мошенники получили к ним доступ. Пользователь может ограничить удаленный доступ к его счетам, чтобы обслуживание происходило исключительно в офисах.

«ВТБ активно участвует в разработке новых методов защиты средств клиентов на банковском рынке, установив возможность самоограничений для пользователей дистанционных каналов. В дальнейшем планируем запустить самоограничения по онлайн-кредитованию, применяя все свои технологии и экспертизу, чтобы в моменте понимать – берет ли клиент кредит самостоятельно или под влиянием третьих лиц, и при необходимости – предостеречь его от негативных финансовых последствий», – комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. 

Если у клиента уже имеется кредит или нет необходимости его оформлять в будущем, он сможет поставить отметку в цифровом канале об ограничении в получении кредитных средств онлайн. Когда клиенту понадобятся кредитные средства, ему нужно будет дополнительно подтвердить этот факт банку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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