Техническим директором «Аэрофлота» стал топ-менеджер «Иркута» Алексей Михалик

Операционный директор службы по поддержке заказчиков гражданской авиационной техники в Научно-производственной корпорации «Иркут» Алексей Михалик назначен на должность заместителя гендиректора – технического директора «Аэрофлота».

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный источник в группе «Аэрофлот», совет директоров компании утвердил Михалика в пятницу, 7 октября. Он сменил на посту заместителя гендиректора Игоря Парахина, который, в свою очередь, займется развитием дочернего предприятия «Аэрофлота» – компании «А-техникс», одного из крупнейших провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории России и СНГ, как указано на сайте компании.

Алексей Михалик закончил Московский государственный технический университет гражданской авиации, магистр техники и технологий. Опыт работы в авиаотрасли – более 20 лет. Михалик уже работал в «Аэрофлоте» – с 2000 по 2011 гг. «занимал авиационно-технические должности в ОАО «Аэрофлот», говорится в сообщении из рассылки. Михалик пришел в «Аэрофлот» на должность механика, а уходил с должности заместителя начальника отдела инженерно-авиационного обеспечения летной годности воздушных судов, написано в журнале «АвиаСоюз».

С 2011 по 2022 гг. был на руководящих должностях в эксплуатирующих предприятиях и на предприятиях авиационной промышленности. В частности, занимал должность заместителя гендиректора, а затем и гендиректора дочерней структуры авиакомпании «Нордавиа» – компании «Норд-Текник», сообщал «АвиаСоюз». После работал операционным директором в «Иркуте».

В марте стало известно, что ​гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, попавший под санкции ЕС, покинул свой пост. Его преемником стал бывший глава авиакомпании «Россия» Сергей Александровский. Вскоре после этого в компании начались кадровые перестановки.