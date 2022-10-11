Бывшего начальника колонии Ангарска осудят за взятку в 1 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области, которая располагается в Ангарске, – он обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки в 1 млн рублей, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, экс-руководитель получил от подчиненного по службе сотрудника взятку за бездействие – получателю было необходимо не увольнять последнего за грубое нарушение трудовой дисциплины.

«Кроме того, фигурант уголовного дела, явно выходя за пределы своих полномочий, действуя незаконно, без надлежащего оформления факта привлечения к труду, привлек к работе осужденных, отбывающих наказание в учреждении, чем существенно нарушил права и законные интересы осужденных», – рассказали в СК.

Обвиняемому грозит за взятку до 12 лет лишения свободы, за превышение полномочий, согласно закону, – до 4 лет.