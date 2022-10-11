Две иномарки столкнулись с рейсовым автобусом в Усольском районе – есть пострадавшие

Авария случилась сегодня вечером около 18:20в районе поселка Железнодорожный Усольского района Иркутской области – столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Honda Accord с рейсовым автобусом, в результате – пострадали два человека, сообщает региональная полиция.

«В результате дорожного инцидента женщина-водитель седана Volkswagen и ее пассажирка получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. В легковушке Honda и в автобусе никто не пострадал. На момент ДТП в междугороднем транспорте находился 51 человек», – уточнили в МВД.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются. Эту работу контролирует региональная прокуратура.