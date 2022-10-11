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Статус выплат мобилизованным с 12 октября в Приангарье можно будет узнать по телефону

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Мобилизованные из Иркутской области, а также их родственники с 12 октября смогут узнать статус выплат по телефону – для этого необходимо будет позвонить в единый контакт-центр, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«С 12 октября специалисты единого контакт-центра 8 800 6 000 000 смогут дать информацию мобилизованным или их родственникам по вопросам назначения и перечисления единовременных выплат. К перечислению средств министерство социального развития, опеки и попечительства региона приступило 10 октября. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Родственники смогут получить информацию о выплате только при подтверждении права на нее. На сегодняшний день документы в банки направлены для выплат более 2,5 тысячи мобилизованным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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