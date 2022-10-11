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Росфинмониторинг внес Meta в перечень экстремистов и террористов

Американская компания Meta* внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга, следует из данных на сайте ведомства.

Напомним, Роскомнадзор в марте текущего года по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к соцсетям Facebook** и Instagram***. Позже Тверской суд Москвы 21 марта признал деятельность Meta* экстремистской и запретил на территории РФ.

* Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
** Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
*** Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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