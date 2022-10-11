Новости

Песков: У Кремля нет позиции по инициативе запретить военнообязанным выезжать за границу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 октября заявил, что Кремль не имеет позиции по инициативе главы Госсовета Крыма Владимира Константинова о запрете выезда за границу во время мобилизации гражданам, находящимся на воинском учете, пишет ТАСС.

«В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась», – ответил он на соответствующий вопрос.

Кроме того, он не стал комментировать и другое предложение –  включать в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием, тех, кто покинул РФ после объявления частичной мобилизации.

Напомним, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил внести изменения в закон о мобилизации на время частичного призыва и установить запрет на выезд гражданин России, которые состоят или должны состоять на воинском учете. Также он предложил вносить покинувших Россию из-за СВО в реестр иноагентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Конференция "Дизайн.Производство.Ритейл"
Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль
«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город
Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании