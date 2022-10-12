Новости

В Госдуме заявили, что частичная мобилизация не делится на этапы

Читайте также:

ФНС и Минобороны будут передавать друг другу информацию о мобилизованных
12 октября 2022
Мобилизованные из Иркутской области смогут зарегистрировать право на недвижимость за один час
12 октября 2022

Они не предусмотрены указом президента. Об этом «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин.

«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу» говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», – сказал Швыткин.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня":
Все материалы сюжета (135)


Реклама на сайте

Конференция "Дизайн.Производство.Ритейл"
Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль
«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город
Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании