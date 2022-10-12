В Госдуме заявили, что частичная мобилизация не делится на этапы

Они не предусмотрены указом президента. Об этом «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин.

«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу» говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», – сказал Швыткин.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.