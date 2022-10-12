РУСАЛ объявляет о кадровых назначениях в команде продаж и маркетинга

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает об изменении в управлении маркетингом и сбытом. Роман Андрюшин назначается заместителем генерального директора РУСАЛа по сбыту и маркетингу и теперь курирует продажи во всех регионах.

В новой должности Роман Андрюшин будет отвечать за продажи алюминия по всему миру. Помимо Европы, Азии и Америки Роман продолжит работу по развитию использования алюминиевых решений в России и странах СНГ.

Также согласно новой сбытовой структуре в прямом подчинении заместителя гендиректора по сбыту и маркетингу Романа Андрюшина директором по экспортным продажам назначается Элиас Саркис, директором по развитию рынка и качеству – Боб Кацулерис. Стив Ходжсон продолжит поддерживать компанию по вопросам работы с международными клиентами в RUSAL Marketing GmbH.

«Преобразования в команде продаж – это давно назревшее решение, отвечающее долгосрочной программе по повышению эффективности бизнеса. Роман более 20 лет работает в РУСАЛе, имеет огромный опыт развития продаж и их диверсификации сложных рыночных условиях и, как никто другой, знает потребности наших торговых партнеров как за рубежом, так и внутри страны. В условиях высокой турбулентности рынка назначение Романа позволит усилить наши позиции в ключевых регионах и придать новый импульс развитию бизнеса на новых направлениях», – сказал генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

«Благодаря бесперебойным поставкам продукции РУСАЛ выстроил долгосрочные и доверительные отношений с клиентами. И сегодня доступность нашего металла является одним из важнейших факторов стабильности на рынке, поскольку ключевые мировые потребители алюминия по-прежнему рассчитывают на наш алюминий с низким углеродным следом. Очевидно, впереди нас ждут новые вызовы, и наша команда профессионалов готова к ним», – отметил заместитель генерального директора РУСАЛа по сбыту и маркетингу Роман Андрюшин.

Роман Андрюшин работает в РУСАЛе с 2000 года. Начав свою карьеру на предприятиях Даунстрима, в 2007 году был назначен финансовым и операционным директором торговой структуры компании (RUSAL Marketing GmbH). С 2014 по 2018 годы он успешно выполнял задачи развития спроса и продаж в качестве директора по сбыту на рынках России и стран СНГ. С 2018 г. по 2021 г. возглавлял дирекцию РУСАЛа по сбыту и маркетингу. С апреля 2021 г. по сентябрь 2022 г. работал в должности заместителя генерального директора РУСАЛа по продажам в России, СНГ и Китае.