Новости

Мобилизованным предложили дать жилье без очереди

Подпавшим под частичную мобилизацию и добровольцам, получившим увечья и серьезные заболевания, намерены без очереди выдавать жилье от государства, передают «Известия».

Такой законопроект в ближайшее время планируют внести в Госдуму, сообщили в комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан.

Предполагается, что квартиры будут выдавать людям, у которых нет собственного жилья или если его площадь недостаточна. Не исключено, что для реализации инициативы потребуются механизмы государственно-частного партнерства, отметили эксперты.

Читайте также:

ФНС и Минобороны будут передавать друг другу информацию о мобилизованных
12 октября 2022
Мобилизованные из Иркутской области смогут зарегистрировать право на недвижимость за один час
12 октября 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня":
Все материалы сюжета (135)


Реклама на сайте

Конференция "Дизайн.Производство.Ритейл"
Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль
«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город
Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании