Мобилизованным предложили дать жилье без очереди

Подпавшим под частичную мобилизацию и добровольцам, получившим увечья и серьезные заболевания, намерены без очереди выдавать жилье от государства, передают «Известия».

Такой законопроект в ближайшее время планируют внести в Госдуму, сообщили в комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан.

Предполагается, что квартиры будут выдавать людям, у которых нет собственного жилья или если его площадь недостаточна. Не исключено, что для реализации инициативы потребуются механизмы государственно-частного партнерства, отметили эксперты.