Новости

Иркутский кинотеатр выиграл суд с Universal Pictures из-за проката «Бэтмена»

Компания отменила показы популярного фильма в России летом.

Кинотеатр New Cinema выиграл суд против российского юрлица Universal Pictures. В понедельник, 11 октября, Арбитражный суд Москвы принял решение полностью удовлетворить иск иркутского кинотеатра к ООО «Юниверсал Пикчерс Интернэшнл» (ЮПИ), сообщает РБК со ссылкой на материалы суда.

<p>Фото: Warner Bros / Keystone Press Agency / Global Look Press</p>

Фото: Warner Bros / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как ранее писало издание irk.ru, ООО «Синима-Медиа» потребовала у Universal Pictures возместить потерю 2,9 млн рублей за отмену показов в России. «Истец, стремясь разрешить спор в досудебном порядке, 25 мая направил ответчику претензию. 2 июня ответчик получил претензию, однако добровольно удовлетворить требования отказался, письменный ответ истцу не направил», – сказано в материалах иска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Конференция "Дизайн.Производство.Ритейл"
Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль
«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город
Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании