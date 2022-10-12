Иркутский кинотеатр выиграл суд с Universal Pictures из-за проката «Бэтмена»

Компания отменила показы популярного фильма в России летом.

Кинотеатр New Cinema выиграл суд против российского юрлица Universal Pictures. В понедельник, 11 октября, Арбитражный суд Москвы принял решение полностью удовлетворить иск иркутского кинотеатра к ООО «Юниверсал Пикчерс Интернэшнл» (ЮПИ), сообщает РБК со ссылкой на материалы суда.

Фото: Warner Bros / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как ранее писало издание irk.ru, ООО «Синима-Медиа» потребовала у Universal Pictures возместить потерю 2,9 млн рублей за отмену показов в России. «Истец, стремясь разрешить спор в досудебном порядке, 25 мая направил ответчику претензию. 2 июня ответчик получил претензию, однако добровольно удовлетворить требования отказался, письменный ответ истцу не направил», – сказано в материалах иска.