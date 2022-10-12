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Число кладовок заметно выросло в новостройках

Их размещают в домах комфорт и бизнес-класса, передают «Известия».

Несколько лет назад на 3-4 квартиры строилась только одна кладовая, сейчас число таких помещений заметно увеличилось – до 50% в домах класса «комфорт» и до 100% в бизнес-классе, рассказали аналитики компании We-on Group.

«Мы видим, что зародился тренд, который из маркетингового хода превратился в реальную необходимость, – застройщики начали увеличивать количество кладовых помещений в домах», – рассказала главный архитектор компании Марина Самусенко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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