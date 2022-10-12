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Российский рынок электромобилей вырос на 30%

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В сентябре россияне приобрели 209 новых электромобилей – на 29,8% больше, чем год назад. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК».

В марочном рейтинге сегмента электромобилей на первое место в сентябре вышел немецкий Volkswagen с результатом 69 единиц. Это фактически треть рынка, погоду на котором «сделал» новичок (год назад в 2021 году электромобилей этого бренда на рынке не было). Однако сейчас он уже представлен целой линейкой из нескольких моделей.

На второй позиции находится американская Tesla (44 шт.), на третьей – Audi (20 шт.). Пятерку лидеров замыкают немецкий Mercedes-Benz и китайский Hongqi (12 и 11 шт. соответственно). Отметим здесь еще один бренд – BMW с результатом 10 купленных экземпляров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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