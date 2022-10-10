Платформа РСХБ «Я в агро» собрала на одной площадке уже более 2 тыс. работодателей сектора АПК

Кадровый вопрос всегда был актуален для сельского хозяйства, а с годами он лишь обострился – стремительно трансформирующаяся отрасль нуждается в новых кадрах и высококлассных специалистах. При этом доля ручного труда в производстве сокращается, наращивается степень цифровизации, а с ней растут и заработные платы, однако мифы о непрестижности работы в АПК сохраняются. Для того, чтобы помочь сориентироваться в новой реальности рынка труда сектора, а также для продвижения аграрного образования и поиска работы в сельском хозяйстве Россельхозбанк в апреле 2022 года запустил платформу «Я в агро». Результатами ее работы за полгода поделилась в рамках сессии деловой программы XXIV Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» управляющий директор Центра развития финансовых технологий Элеонора Добровольская.

По ее словам, на платформе представлены более 2 тыс. работодателей, они разместили 13,5 тыс. вакансий. Помимо предложений о работе, подработке и стажировках в сельском хозяйстве, на «Я в агро» можно найти программы повышения квалификации, курсы для переквалификации по различным направлениям, а также информацию о получении второго высшего образования. Здесь представлены более 90 вузов и образовательных учреждений, около 3 тысяч программ обучения по почти двум сотням направлений.

«В процессе создания платформы «Я в агро» мы поставили себе очень амбициозную цель — популяризировать аграрную отрасль, так чтобы каждый школьник, каждый студент, каждый абитуриент и в целом любой, кто хочет попасть в АПК, понимал, что это перспективно, дальновидно и выгодно для его будущего. К настоящему моменту площадка функционирует полгода и мы видим большой интерес как со стороны компаний и учебных заведений, так и со стороны молодежи», – отметила Элеонора Добровольская.

На площадке можно больше узнать об используемых в АПК технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего, а также спланировать карьерный путь по выбранной специальности: посетителям ресурса доступен выбор конкретной профессии, вуза или колледжа, в котором есть требуемая специальность для обучения и выбор будущего работодателя.

Есть здесь также и новостной блок, который позволяет держать руку на пульсе отрасли. Для профессионалов в области АПК на «Я в агро» доступен сервис по поиску работы. Подобрать вакансии поможет фильтр по региону и населенному пункту, зарплате, опыту и т.д.

Площадка будет расширяться. В планах дополнение ресурса сервисами по оформлению заявки на кредит на обучение, специализированными опциями для иностранных граждан, а также инструментами подбора будущей профессии по профилю школьника и абитуриента.

Выставка «Золотая осень» является одним из самых крупных и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса России. В 2022 году выставка проходит в 24-й раз. Ежегодно в мероприятии принимают участие сотни производителей из разных регионов России, представляя свою продукцию, проводятся презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК. На полях выставки всегда насыщенная деловая программа, в которой принимают участие руководители федеральных органов исполнительной власти, члены Правительства Российской Федерации, Государственной думы, Совета Федерации и руководители агропромышленных корпораций, банков, страховых компаний.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.