Население экодеревень к 2030 году может увеличиться до 1 млн человек

Эксперты Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка к агропромышленной выставке «Золотая осень» проанализировали данные по действующим экопоселениям и деревням в России и определили регионы, которые являются наиболее перспективными для развития экологических сельских территорий. К 2030 году прирост количества таких деревень и поселков в отдельных регионах может составить до 50% и достигнуть 800 единиц.

Начиная с 2020 года в России начал активно формироваться тренд к изменению образа жизни людей, который стимулирует отток населения из города в сельскую местность. Наблюдается тенденция медленной, но верной деурбанизации, которая проявляется в переезде людей, уставших от города и стресса, в экологические поселения. Экопоселение представляет собой очень широкое понятие. Эксперты Россельхозбанка определяют экопоселения как территории, в основу которых положены принципы устойчивого развития сельских территорий, экологическая безопасность окружающей среды и здоровый образ жизни. По мнению экспертов банка, более 70% таких поселений в дальнейшей перспективе будут ставить в приоритет эффективность инфраструктурных проектов, цифровизацию, транспортную доступность и стандарты «зеленого» строительства.

За последние 30 лет экологические деревни и поселки стали возникать во всех регионах России, преимущественно в Центральном – 33%, Приволжском – 25%, Южном – 13% и Сибирском (14%) федеральных округах. По оценке РСХБ, на текущий момент количество экологических поселений составляет порядка 550 единиц в 68 регионах России (действующие и проекты), а к 2030 году их количество может прирасти на 50% до 800 единиц, при этом их население суммарно может достичь 1 млн человек. Драйверами развития экодеревень станут субурбанизация агломераций, реализация принципов устойчивого развития и экономики замкнутого цикла, стандартизация зеленого строительства и развитие института «зеленой» ипотеки, а также привлекательность экологически чистых регионов как для жизни, так и для бизнеса.

Основополагающим фактором влияния на развитие экопоселений является природо-ресурсный потенциал региона. Поэтому наиболее перспективными регионами для экодеревень и поселений являются регионы с высокой долей аграрного сектора в экономике и благоприятными климатическими условиями: Краснодарский (45 экопоселений на текущий момент) и Алтайский края (15 экопоселений), Ставропольский край (10 экопоселений), Ростовская область (7 экопоселений), республика Башкортостан (19 экопоселений), Волгоградская область (10 экопоселений), республика Адыгея (5 экопоселений). Сейчас в списке агрорегионов, в которых расположены экологические сельские территории, также Воронежская (10 экопоселений) и Белогородская области (10 экопоселений).

Еще одним важным условием развития экопоселений является расположение регионов недалеко от крупнейших агломераций. Лидерами по количеству и потенциалу развития экологических сельских территорий, расположенных вблизи Московской агломерации, являются: Владимирская область (на территории региона порядка 40 таких деревень и поселений), Тульская область (15 экопоселений), Калужская (10 экопоселений), Рязанская (18 экопоселений), Московская (19 экопоселений) и Тверская области (12 экопоселений). Растут экопоселения также и в Нижегородской области, в которой уже сейчас расположено более 15 таких поселений, Кировской (21 экопоселение), Челябинской (19 экопоселений), Тюменской (8 экопоселений), Новосибирской (14 экопоселений) и Свердловской областях (22 экопоселения). Высокий потенциал развития и в Ленинградской области, однако, сегодня количество экопоселений составляет не более 5 единиц на весь регион.

Дальнейший рост и развитие экологических сельских территорий будут напрямую обусловлены процессами роста дальнейшей субурбанизации агломераций. Кроме того, созданию новых экопоселений будет способствовать необходимость градостроительного, экономического и социального развития периферийных территорий, обладающих высоким природно-ресурсным потенциалом.

«В России каждое экопоселение имеет свою идеологическую основу и причину возникновения. Кроме того, многих людей всегда привлекали благополучное состояние окружающей природной среды, возможность жить в доме и пользоваться ресурсами прилегающего земельного участка, а также относительно умеренный ритм жизни. Но ключевым фактором выбора такого образа жизни сейчас становится развитость инфраструктуры близлежащих территорий – именно этому требованию отвечают многие строящиеся сейчас экопоселения. Нормативное определение экодеревень и экопоселков как самостоятельных административно-территориальных единиц могло бы ускорить процесс их развития, а также установить требования к оказанию услуг в сфере экологического сельского хозяйства, агро- и экотуризма, и обеспечить государственную поддержку таким территориям в рамках действующих программ и инициатив в области устойчивого развития сельского хозяйства», – рассказывает руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

По мнению экспертов Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка, подобные проекты должны быть реализованы в первую очередь с учетом требований экологических стандартов в строительстве (в том числе многоквартирных домов и ИЖС), характеризующихся использованием энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Инфраструктура таких проектов должна быть ориентирована на относительную экономическую автономность, снижение «экологического следа», использование источников альтернативной энергии, а также современных технологий осуществления сельскохозяйственной деятельности.

По мнению экспертов банка, основным драйвером развития данного вида сельских территорий станет также повышение доступности жилья. Прежде всего, льготная сельская ипотека и планируемая к запуску «зеленая» ипотека, механизм которой, может быть также распространен на покупку и строительства жилья на территориях экодеревень и поселков.