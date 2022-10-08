Россельхозбанк: климат станет одним из драйверов развития российского АПК

Погодный фактор наряду со спросом, предложением, интересами отдельных игроков рынка и отраслевых групп, а также другими существенными элементами влияет на рынок продовольствия. Однако для отечественных производителей это не столько вызов, сколько окно возможностей, рассказал на площадке XXIV Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

«Климат станет одним из драйверов развития российского АПК. Границы земледельческие будут смещаться на север и восток. Среди примеров — российское виноградарство занимает все более восточные территории. Так, в центральной части России он пришёл в Самарскую область. Или, например, выращивание сои — оно становится все более перспективным направлением для Дальнего Востока. Северная Америка и Южная Европа ощутили сильное влияние погодных форс-мажоров уже сейчас: засухи в отдельных регионах буквально уничтожают урожай. Сказывается изменение климата на регионах Китая, Пакистане, Индии и других крупных экспортерах продовольственного рынка. Так негативно на российских фермеров погода не влияет, а значит ситуация открывает для них потенциал роста», — сказал Андрей Дальнов.

От добавил, что влияние погодных факторов можно скорректировать, в том числе при помощи систем орошения и внесения определенных удобрений. Однако растениеводство все ещё в большой степени зависит от погоды, и эти технологии позволяют лишь незначительно сгладить ее влияние.

По словам руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ, после небольшой стабилизации и отрицательной коррекции цены на мировом продовольственном рынке уже начали разворачиваться вверх. Это в том числе связано с тем, что по зерновым ударили погодные форс-мажоры в различных регионах мира. Если говорить о соотношении конечных запасов к использованию, то зерновые в целом демонстрируют падение этого показателя, что может свидетельствовать о том, что цена и дальше будет находиться на высоком уровне.

Выставка «Золотая осень» является одним из самых крупных и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса России. В 2022 году выставка проходит в 24-й раз. Ежегодно в мероприятии принимают участие сотни производителей из разных регионов России, представляя свою продукцию, проводятся презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК. На полях выставки всегда насыщенная деловая программа, в которой принимают участие руководители федеральных органов исполнительной власти, члены Правительства Российской Федерации, Государственной думы, Совета Федерации и руководители агропромышленных корпораций, банков, страховых компаний.