Робототехника, искусственный интеллект и спутники: РСХБ – об АПК-2030

Одной из центральных тем 24-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» стала цифровизация сельского хозяйства. Заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева заявила, что АПК будущего будет неразрывно связано с умными технологиями, в частности, искусственным интеллектом, а сам фермер станет в некоторой степени IT-специалистом.

К 2030 году агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы России преобразятся за счет внедрения таких технологий, как искусственный интеллект, в том числе машинное обучение, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, робототехника, Big Data, сенсоры и маяки, спутниковые системы связи и позиционирования. И, по словам Любови Любаевой, страна быстро движется в этом направлении.

«Три года назад уровень цифровой грамотности среди фермеров в России стремился к нулю. С тех пор произошёл качественный скачок, и мы теперь видим и повышение цифровых навыков, и спрос на умные решения у небольших фермерских хозяйств. Появилось немало компаний, предлагающих качественные цифровые продукты. Задача поставщиков цифровых решений в том, чтобы спрятать все сложные процессы «под капотом»: чтобы фермеру нужно было нажать кнопку, и задача решалась», – сказала Любовь Любаева.

Для привлечения «цифры» в агросектор Россельхозбанк проводит хакатоны, конференции и акселератор для студентов. По словам Любови Любаевой, такие мероприятия позволяют IT-специалисту буквально за 2 дня влюбиться в АПК – сверхперспективную для IT отрасль.

Россельхозбанк в октябре 2020 года презентовал на выставке «Золотая осень» первую в мире цифровую экосистему для АПК «Своё». Сегодня в неё входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозтоваропроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформа для подбора кадров в АПК Я в Агро, покупки агротуров Своё За городом и обустройства жизни в сельской местности Своё Село. Число активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.

В октябре 2020 года на 22-й выставке «Золотая осень» РСХБ презентовал первую в мире цифровую экосистему для АПК Своё. Сегодня в нее входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформы для подбора кадров в АПК Я в Агро, покупки агротуров (платформа Своё За городом) и обустройства жизни в сельской местности (Своё Село). Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.