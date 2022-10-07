РСХБ: Консолидированный спрос со стороны сельхозтоваропроизводителей на программное обеспечение от отечественных производителей приведет к появлению конкурентоспособных решений

Эксперты в сфере АПК и специалисты ИТ-отрасли обсудили на 24-й агропромышленной выставке «Золотая осень» вызовы и перспективы импортозамещения программного обеспечения в критически важных ИТ структурах и сфере агротехнологий.

«Цифровая трансформация и импортозамещение сейчас проникают во все сферы экономики. Сельское хозяйство – отрасль, подтверждающая эффективность и своевременность отечественных цифровых решений. Вместе с тем, доля выручки ИТ компаний от агросектора пока не более 1%. Консолидированные требования и спрос агросектора позволят привлечь в сектор лидеров ИТ рынка и кратно увеличить объемы инвестиций», - отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Николай Ульянов.

Программное обеспечение – это основа любого предприятия, а использование высокоэффективных методов производства невозможно без автоматизации и наличия современного ПО, которое объединяло бы все программные решения предприятия в один комплекс, позволяющий целиком управлять всеми процессами. Рынок отечественных программных продуктов позволяет закрыть отдельные потребности на производстве, однако комплексные решения пока что отсутствует, или внедряются на отдельных предприятиях без тиражирования на рынок.

«Для разработки решения, которое было бы способно полностью вести все процессы на производстве, как крупном, так и малом, стоит комплексно посмотреть на то, как построено большинство сельхозпредприятий. Если взять типовые предприятия в разных сельхозотраслях и провести анализ их ИТ архитектуры по слоям, разделить их на составляющие, мы сможем наблюдать более-менее похожую картину: производство, хранение, логистика, сбыт, отчетность, бухгалтерия и так далее. Набор программных требований на каждом уровне тоже типовой: телекоммуникации, оборудование, обработка и хранение информации в базах данных, серверы, аналитика всех данных, отчетность и информационная безопасность. Рассматривая компании таким образом, можно и нужно сформировать типовой профиль требований сельхозпредприятия, на основе которого можно выставлять консолидированный отраслевой запрос с гарантированным объемом платежеспособного спроса. Такой запрос станет точкой роста в разработке комплексных решений для сектора АПК и драйвером для инвестиций. Кратный рост объемов выручки ИТ сектора в АПК и кратный рост количества ПО обеспечит появление конкурентоспособных проектов, отраслевых чемпионов», - добавил Николай Ульянов.

Консолидационный спрос станет стимулом к развитию конкуренции в ИТ отрасли и обозначит точки роста для стимулирования разработки новых комплексных решений. Предприятия и фермеры должны иметь возможность кастомизировать ПО и коробочные решения для адаптации под конкретное производство. При этом хранение и распространение исходных кодов из государственных репозитариев сделает эти программные решения наиболее безопасными в точки зрения киберугроз.

Постоянная актуализация типового профиля требований ПО позволит быстрее совершенствовать решения и управлять рисками при переходе на отечественные программные продукты. В конечном итоге, этот стратегических подход станет основой прочного развития отрасли.

В октябре 2020 года на 22-й выставке «Золотая осень» РСХБ презентовал первую в мире цифровую экосистему для АПК «Своё». Сегодня в нее входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформы для подбора кадров в АПК «Я в Агро», покупки агротуров (платформа Своё За городом) и обустройства жизни в сельской местности (Своё Село). Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.

Выставка «Золотая осень» является одним из самых крупных и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса России. В 2022 году выставка проходит в 24-й раз. Ежегодно в мероприятии принимают участие сотни производителей из разных регионов России, представляя свою продукцию, проводятся презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК. На полях выставки всегда насыщенная деловая программа, в которой принимают участие руководители федеральных органов исполнительной власти, члены Правительства Российской Федерации, Государственной думы, Совета Федерации и руководители агропромышленных корпораций, банков, страховых компаний.