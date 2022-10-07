Более 900 предложений: Россельхозбанк рассказал о работе платформы для бронирования агротуров Свое За городом

Россельхозбанк наращивает масштаб присутствия на рынке туристических услуг своего уникального продукта – платформы для бронирования агротуров Свое За городом. Сейчас на площадке представлено уже более 900 туров, а к платформе подключено более 300 производителей. Об этом рассказал в рамках сессии деловой программы агропромышленной выставки «Золотая осень» управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Максим Коваленко.

Платформа для бронирования агротуров была запущена весной 2021 года. Она предлагает фермерам бесплатную площадку для поиска новых клиентов, на которой предусмотрены простая регистрация и настройка профиля, управление бронированием и продвижение новых туров. Аграрии могут принимать онлайн-оплату и напрямую общаться с гостями, а туристам доступен выбор из широкого разнообразия предложений: от коротких мастер-классов и дегустаций до экскурсий на пару дней и размещения в уникальных объектах.

«В рамках развития нашей площадки Свое За городом мы занимаемся активным продвижением во всех регионах России, стремясь дать возможность дополнительного заработка нашим аграриям в разных субъектах. Это расширяет также и возможности удовлетворения спроса – жителям нашей страны действительно интересны поездки за город, путешествия в села и деревни, дегустации фермерских продуктов. На площадке есть винные и гастротуры, а также многодневные маршруты с посещением фермерских хозяйств для погружения в культурные особенности региона. При этом мы предусмотрели рейтинговую систему для ферм, которая основана на реальных оценках туристов и помогает упростить процесс выбора», – отметил Максим Коваленко.

По его словам, наиболее активно агротруами интересуются семьи с детьми, которых привлекает возможность отвлечься от городской суеты, отдохнуть на природе, познакомить детей с сельской жизнью и животными и попробовать натуральные продукты, а также автопутешественники, которые могут приехать на дегустацию и мастер-класс на несколько часов и не ориентированы на бронирование жилья. Кроме того, завоевывает такой формат отдыха и новые ниши – россиян в возрасте от 18 до 30 лет, которые приезжают на ферму с друзьями чтобы испытать эмоции и приобрести новый опыт.

Выставка «Золотая осень» является одним из самых крупных и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса России. В 2022 году выставка проходит в 24-й раз. Ежегодно в мероприятии принимают участие сотни производителей из разных регионов России, представляя свою продукцию, проводятся презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК. На полях выставки всегда насыщенная деловая программа, в которой принимают участие руководители федеральных органов исполнительной власти, члены Правительства Российской Федерации, Государственной думы, Совета Федерации и руководители агропромышленных корпораций, банков, страховых компаний.