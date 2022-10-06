«Золотая осень»: 84% средств фермерам Россельхозбанк выдал на льготных условиях

С начала года Россельхозбанк предоставил фермерам 68,9 млрд рублей, из которых 57,8 млрд рублей, или 84%, были выделены по льготной ставке не выше 5%. О финансовой и нефинансовой поддержке фермеров на полях 24-й агропромышленной выставки «Золотая осень» 6 октября рассказала директор департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса РСХБ Татьяна Пантелькина.

По сравнению с прошлым годом опорный банк АПК увеличил объём льготного кредитования фермеров почти на 11%.

При этом на финансирование сезонных работ РСХБ выделил 43,7 млрд рублей, что практически на четверть превышает результат 2021 года.

Более 10 млрд рублей пошли на приобретение сельскохозяйственной техники.

«В отличие от крупных агрохолдингов, фермеры сильнее реагируют на экономические вызовы. Поэтому задача банка по их поддержке сейчас актуальна как никогда. Ведь фермеры не просто создают ассортимент продукции, они участвуют в создании значительной части товарной массы, дают рабочие места, обеспечивают занятость и защищают рынок от монополизации. Банк продолжает оказывать им как финансовую, так и нефинансовую поддержку», – сказала Татьяна Пантелькина.

В 2022 году РСХБ сократил принятие кредитных решений для глав фермерских хозяйств до 1-3 дней благодаря использованию кредитного конвейера, упростил порядок рассмотрения кредитных заявок на суммы до 10 млн рублей, внедрил методику формирования предодобренных решений. Таким образом, взять кредит фермеру стало проще.

Кроме того, в банке с этого года доступна бизнес-карта для действующих заёмщиков и клиентов на расчётно-кассовом обслуживании. Она предоставляет лимит в размере до 1 млн рублей на срок до 12 месяцев, при этом период льготного кредитования составляет до 55 календарных дней.

Также Татьяна Пантелькина напомнила, что банк с сентября 2020 года реализует масштабный образовательный проект «Школа фермера» по обучению начинающих и переподготовке действующих аграриев. Проект уже охватил 53 региона. К концу 2022 года число прошедших обучение по 33 специализациям аграриев приблизится к 3 360.