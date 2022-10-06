Наша основная цель – помочь фермерам построить эффективный и прибыльный бизнес

На полях агропромышленной выставки «Золотая осень» 2022 эксперты Россельхозбанка, а также представители агробизнеса обсудили подходы и решения для скорейшей цифровизации российских ферм.

В рамках сессии «Цифровая зрелость» на агропромышленной выставке «Золотая осень» эксперты из разных регионов России обсудили стратегическое направление цифровой трансформации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России на период 2030 года, а также основные способы их внедрения.

«Современные технологии ворвались не только в нашу жизнь, но и в сельское хозяйство. Они позволяют увеличить объёмы продукции, а также грамотно распределять ресурсы: воду, корма, земли, удобрения и так далее. Для дальнейшей и более успешной цифровизации сельскому хозяйству требуются квалифицированные кадры, которые будут способствовать формированию интереса у ИТ сообщества к агротехнической отрасли и привлечению специалистов к решению задач сельского хозяйства. Мы успешно справляемся с этой задачей: проводим акселераторы, во время которых отбираем из воронки в более чем 300 стартапов самые интересные, доводим их до уровня готового сервиса и сразу же тестируем их на полях.

Другой пример, во время последнего хакатона был разработан сервис для поиска терруаров для виноградарства в Красноярском крае. Создатель сервиса поделился с нами, что за три дня разработки он настолько влюбился в сельское хозяйство, что теперь не хотел бы уходить из отрасли», - отметила заместитель директора Центра развития финансовых технологий РСХБ Любовь Любаева.

Спикеры неоднократно возвращались к теме цифровизации агробизнеса и его дальнейшему технологическому развитию, которому нужны не только деньги, но и цифровые инструменты для повышения рентабельности. Было выделены точки роста для дальнейшего увеличения уровня цифровизации. Среди них, повышение интереса у ИТ-сообщества к агросектору, развитие возможностей взаимодействия фермеров и производителей технологий, разработка доступных коробочных решений для МСБ в АПК, подготовка квалифицированных кадров.

«Цифровая зрелость АПК достигла высокого уровня, что доказывается быстрыми темпами внедрения новых решений. Основная цель повышения этого уровня – это помощь фермерам в построении эффективного и прибыльного бизнеса, а для этого нужны не только цифровые сервисы и программное обеспечение (software), но и специальное оборудование, «железо» (hardware): беспилотники, датчики, сенсоры, автономная техника, а главное - коробочные решения для немедленного внедрения. Многие из них мы предлагаем на платформе «Свое Фермерство», наши клиенты с удовольствием их используют в своей работе. Кроме того, на Витрине агротех-стартапов на платформе RSHB DIGITAL представлено уже более 220 готовых решений, а также запущено Окно открытых инноваций – сервис, направленный на повышение эффективности взаимодействия АПК и стартапов. Таким образом МСБ и фермеры уже сейчас могут закрыть потребность в необходимых сервисах для более эффективной работы их хозяйств», - добавила Любовь Любаева.

В октябре 2020 года на 22-й выставке «Золотая осень» РСХБ презентовал первую в мире цифровую экосистему для АПК «Своё». Сегодня в нее входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформы для подбора кадров в АПК Я в Агро, покупки агротуров (платформа Своё За городом) и обустройства жизни в сельской местности (Своё Село). Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.

Выставка «Золотая осень» является одним из самых крупных и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса России. В 2022 году выставка проходит в 24-й раз. Ежегодно в мероприятии принимают участие сотни производителей из разных регионов России, представляя свою продукцию, проводятся презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК. На полях выставки всегда насыщенная деловая программа, в которой принимают участие руководители федеральных органов исполнительной власти, члены Правительства Российской Федерации, Государственной думы, Совета Федерации и руководители агропромышленных корпораций, банков, страховых компаний.