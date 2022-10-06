Новости

Россельхозбанк изменил подходы рынка в поддержке органических производств

На главной агровыставке страны «Золотая Осень», которая проходит в Подмосковье с 5 по 8 октября, Россельхозбанк рассказал о том, какие сервисы он предлагает аграриям, желающим выпускать сертифицированную органическую продукцию.

«Рынку понятно как работать с традиционными агропредприятиями, независимо от их региона присутствия и размера. Но мы только учимся работать с органическими производителями и способствовать их росту. Россельхозбанк лидирует в финансировании органического сегмента АПК, вложив в него 4,3 млрд рублей. Мы уверены в высоком потенциале органических продуктов и разработали набор сервисов для развития этого направления», — заявил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

На сегодняшний день органические производства могут получать не только базовые банковские услуги, такие как кредиты и факторинг, но и специализированные бесплатные сервисы. Среди них:

  • Гранты, компенсирующие расходы на получение сертификата соответствия.

  • Учебный курс по органическому производству.

  • Обучение в «Школе Фермера» на базе ведущих агровузов страны.

  • Возможность поиска специалистов на платформе «Я в Агро».

  • Продажа продукции через специальный раздел маркетплейса «Свое Родное».

  • Развитие производства с помощью платформы «Свое Фермерство».

  • Возможность участия в фестивалях «Свое».

Также Денис Константинов отметил, что банк приветствует инициативы по поддержке органики через специально созданный фонд «Органика».

Выставка «Золотая осень» является одним из самых крупных и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса России. В 2022 году выставка проходит в 24-й раз. Ежегодно в мероприятии принимают участие сотни производителей из разных регионов России, представляя свою продукцию, проводятся презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК. На полях выставки всегда насыщенная деловая программа, в которой принимают участие руководители федеральных органов исполнительной власти, члены Правительства Российской Федерации, Государственной думы, Совета Федерации и руководители агропромышленных корпораций, банков, страховых компаний.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Конференция "Дизайн.Производство.Ритейл"
Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль
«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город
Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании