Россельхозбанк изменил подходы рынка в поддержке органических производств

На главной агровыставке страны «Золотая Осень», которая проходит в Подмосковье с 5 по 8 октября, Россельхозбанк рассказал о том, какие сервисы он предлагает аграриям, желающим выпускать сертифицированную органическую продукцию.
«Рынку понятно как работать с традиционными агропредприятиями, независимо от их региона присутствия и размера. Но мы только учимся работать с органическими производителями и способствовать их росту. Россельхозбанк лидирует в финансировании органического сегмента АПК, вложив в него 4,3 млрд рублей. Мы уверены в высоком потенциале органических продуктов и разработали набор сервисов для развития этого направления», — заявил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.
На сегодняшний день органические производства могут получать не только базовые банковские услуги, такие как кредиты и факторинг, но и специализированные бесплатные сервисы. Среди них:
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Гранты, компенсирующие расходы на получение сертификата соответствия.
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Учебный курс по органическому производству.
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Обучение в «Школе Фермера» на базе ведущих агровузов страны.
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Возможность поиска специалистов на платформе «Я в Агро».
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Продажа продукции через специальный раздел маркетплейса «Свое Родное».
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Развитие производства с помощью платформы «Свое Фермерство».
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Возможность участия в фестивалях «Свое».
Также Денис Константинов отметил, что банк приветствует инициативы по поддержке органики через специально созданный фонд «Органика».
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.