Россельхозбанк изменил подходы рынка в поддержке органических производств

На главной агровыставке страны «Золотая Осень», которая проходит в Подмосковье с 5 по 8 октября, Россельхозбанк рассказал о том, какие сервисы он предлагает аграриям, желающим выпускать сертифицированную органическую продукцию.

«Рынку понятно как работать с традиционными агропредприятиями, независимо от их региона присутствия и размера. Но мы только учимся работать с органическими производителями и способствовать их росту. Россельхозбанк лидирует в финансировании органического сегмента АПК, вложив в него 4,3 млрд рублей. Мы уверены в высоком потенциале органических продуктов и разработали набор сервисов для развития этого направления», — заявил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

На сегодняшний день органические производства могут получать не только базовые банковские услуги, такие как кредиты и факторинг, но и специализированные бесплатные сервисы. Среди них:

Гранты, компенсирующие расходы на получение сертификата соответствия.

Учебный курс по органическому производству.

Обучение в «Школе Фермера» на базе ведущих агровузов страны.

Возможность поиска специалистов на платформе «Я в Агро».

Продажа продукции через специальный раздел маркетплейса «Свое Родное».

Развитие производства с помощью платформы «Свое Фермерство».

Возможность участия в фестивалях «Свое».

Также Денис Константинов отметил, что банк приветствует инициативы по поддержке органики через специально созданный фонд «Органика».